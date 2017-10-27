日月光第三季基本每股盈餘0.76元

2017-10-27 17:12

〔記者洪友芳／台北報導〕封測大廠日月光（2311）下午舉行法說並公布第三季財報，稅後純益63.36億元，季減19%、年增15%，基本每股盈餘0.76元，較上季的0.97元為低，但優於去年同期0.72元。今年前三季累計基本每股盈餘2.08元，較去年同期1.79元為高。

展望第四季營運，日月光預估，半導體封測事業第四季生意量與毛利率將相當於今年第三季水準；電子代工服務生意量將相當於半導體封測事業今年第四季生意量；電子代工服務毛利率將略高於去年第一季水準。法人估日月光第四季集團合併營收約可季增10%-15%之間，毛利率則將下滑。

日月光集團合併營收達738.78億元，季增11.89%、年增1.5％，創同期新高，毛利率18.7％、營業利益率9.6％，分別較第二季的18.4％、7.9％為佳，但低於去年同期的19.4％、10.2％。

日月光第三季集團歸屬業主稅後淨利63.36億元，季減19％、年增15％，日月光指出，因第二季認列處分不動產收益，墊高比較基期導致。

日月光第三季IC封測合併營收418.54億元，季增7.2％、年減2.7％；毛利率25.1％、營業利益率13.7％，優於第二季23.1％、10.5％，略低於去年同期25.5％、14.4％；電子代工營收330.97億元，季增17.32％、年增6.17％，毛利率10.3％，低於第二季11.1％、優於去年同期10％。