Wi-Fi WPA2漏洞 智邦旗下雲炬已釋出更新修復版軟體

2017-10-27 16:26

〔記者王憶紅／台北報導〕針對近期資安研究專家所發現的重大Wi-Fi WPA2漏洞，智邦（2345）旗下雲炬網路（IgniteNet）指出，已在10月18日全面釋出企業級網路無線基地台之更新修復版本軟體， 提供給相關使用客戶進行系統更新。

Wi-Fi網路普遍使用的WPA2加密協議，一直是被建議選用的安全加密首選，近期比利時魯汶大學（KU Leuven）研究人員馬蒂范赫夫（Mathy Vanhoef）揭露，Wi-Fi加密協議 （WPA2）存在重大的漏洞，嚴重危害用戶安全（被命名為「密鑰重裝攻擊」Key Reinstallation Attack，簡稱KRACK），並且發表概念驗證，證實可以成功破解WPA2加密來竊取資料。值得慶幸的是，無線設備用戶只要透過WPA2 KRACK修復軟體更新升級，即能修復安全漏洞，防止因此漏洞造成無線網路遭攻擊，及使用安全性的風險威脅，確保無線網路資料安全。

雲炬網路指出，雲炬的客戶原本就是遍及世界或國內各地分公司的企業客戶，而雲炬的雲端管理平台，可以集中控管與跨異地管理，層級式管理、主動警示通知、可設定批次或同步處理方式，對管轄之無線網路基地台進行軟體升級更新、異地備分與救援、多樣的統計報表等功能下，因而雲炬網路無線解決方在此次WPA2 KRACK安全漏洞事件，客戶得以第一時間透過雲端管理平台，集中控管設定， 進行一次性或批次同步系統更新遍及世界各地與國內安裝布建的無線基地台，讓總部網路管理單位得以在最短時間內，謹慎快速因應處理此次安全漏洞事件可能造成的無線網路風險疑慮，以及無線網路攻擊。