走勢疲弱 新台幣轉貶 中午暫收30.272元

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到國際美元轉強影響，新台幣匯率結束先前反彈格局，早盤表現疲弱，中午暫以30.272元兌1美元作收，貶值4.3分，台北外匯經紀公司成交量為4.4億美元。
外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）昨晚結束最新利率決策會議，僅對抽走歐元區寬鬆資金邁出一小步，且保留未來逆轉政策的可能，打擊歐元等非美貨幣走勢，帶動國際美元走強。
外匯交易員指出，新台幣上午跟隨主要亞洲貨幣，呈現區間走低格局，但目前適逢月底，出口商有拋匯作帳需求，使得貶幅受到壓抑。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕受到國際美元轉強影響，新台幣匯率結束先前反彈格局，早盤表現疲弱，中午暫以30.272元兌1美元作收，貶值4.3分，台北外匯經紀公司成交量為4.4億美元。
外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）昨晚結束最新利率決策會議，僅對抽走歐元區寬鬆資金邁出一小步，且保留未來逆轉政策的可能，打擊歐元等非美貨幣走勢，帶動國際美元走強。
外匯交易員指出，新台幣上午跟隨主要亞洲貨幣，呈現區間走低格局，但目前適逢月底，出口商有拋匯作帳需求，使得貶幅受到壓抑。