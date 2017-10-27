管碧玲：公平會罰高通 不要變成文言文比例事件

2017-10-27 11:59

〔記者羅倩宜／台北報導〕民進黨立委管碧玲在臉書發言，表示公平會裁罰美國通訊大廠高通234億元，疑似違反公平交易法第40條第二項規定「上個會計年度銷售額的10％以下」，她呼籲公平會做到「罰款＋改正＋繼續合作」三贏。以免發生與文言文比例事件，逕自通過又被翻案的狀況。

管碧玲在臉書指出，公平交易法第40條第二項規定，企業違法情節重大的罰款，得處以「上個會計年度銷售額的10％以下」。她說，如果以罰滿10％推算，高通去年在台銷售額為2340億；如果比照中國罰8％，高通去年在台銷售額為2925億。

管碧玲質疑：「高通在台灣銷售額這麼高？有點緊張。因為如果去年高通在台銷售額低於2340億，公平會的裁罰豈不成了『自始違法』？那不是跟文言文比例事件一樣了？」她希望不要發生這種事才好！

根據公平會判決，234億元罰金主要是基於過去7年高通對台廠銷售約300億美元來計算，而非僅去年度。不過這300億美元當中，是否包含實際上只是替蘋果代墊的四家國內組裝廠，不得而知，因公平會並未公佈計算方式及受影響廠商。

業界指出，四家台灣組裝廠包括鴻海、和碩、緯創、仁寶僅是替iPhone、Android或中國手機品牌代工，若公平會的裁罰也考慮四家iPhone組裝廠，則屬大烏龍，因最終支付晶片及授權費給高通的是蘋果。

管碧玲說，「我還是認為，公平會能夠做到三贏，把『罰款+改正+繼續合作』同步達成，才是優秀的公平會。」她說最重要的是「不要罰錯」，將再進一步瞭解內情。