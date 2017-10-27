成長強勁 科思創啟動15億歐元庫藏股計畫

2017-10-27 10:58

〔記者張慧雯／台北報導〕由於市場需求持續穩健成長，科思創前三季核心業務銷量較去年同期增長3.2％。銷售額上升19.5％至106億歐元，自營業活動貢獻的自由運用現金流（FOCF）也大幅增長，上升23.8％至12億歐元；科思創執行長唐佩德（Patrick Thomas）表示，將立即實施最高15億歐元或佔已發行股本10％的股票回購計畫（實施庫藏股）。

唐佩德指出，目前科思創增長情勢十分強勁，無論是銷售收入、利潤還是現金流，都在創造新紀錄，強大的現金流增長使科思創有望比原先預期更早退還股東大量現金，同時維持考慮進行收購的能力。

科思創表示，第三季聚氨酯業務部門核心業務銷量比去年同期上漲4.3％，這主要得益於TDI（甲苯二異氰酸酯）產品組的優異表現。由於供需情況大致良好，該部門利潤較高；同時德國北部布隆斯比特（Brunsbüttel）的生產設備正在擴建，計畫於2018年底前將MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）年產量翻倍至約40萬噸。

此外，科思創的聚碳酸酯業務部門的核心業務銷量比上年同期增長1.5％，與2017年第二季的增長速度相近，符合預期，科思創與設計師密切合作，開發未來產品，並為此於9 月推出工業設計線上平臺。