10/27重要財經新聞一覽

2017-10-27 09:43

自由時報財經︰買iPhone X要等多久？ 中華電預估農曆年前都可拿到

iPhone X今日在蘋果直營店及官網預購，並在11月3日正式開賣。中華電信（2412）行動通信公司總經理涂元光指出，就目前了解，第1批到貨量高於市場預期，預期iPhone 8＋iPhone X的銷售量可望創蘋果在台銷售紀錄。

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蘋果日報財經︰NIKE大砍零售商 3萬家剩40家

全球零售業陷入成長困境，連全球最大運動品牌美國NIKE（耐吉）也無法倖免。為確保2022年全年營收達到500億美元（約1.51兆台幣）目標，並聚焦海外市場，NIKE大肆整頓全球零售業務，未來合作的零售夥伴數量將從目前約3萬家大砍至40家。

工商時報財經︰讓利奏效 房市秒殺案多了

有讓利，才能賣光光！今年以來房市「讓利」風潮愈演愈烈，一推出就叫好叫座，銷售率100％「Clean」的「秒殺」完銷案，也呈遍地開花之勢，衝出驚人買氣。住展雜誌昨（26）日最新調查，今年截至10月20日止，已有44筆新案才開盤就光榮謝幕，已超越去年全年的42筆。價格接近買方預期的滿足點，是最大關鍵。

中國時報財經︰銀行團損失200億 今協商收爛尾

慶富聯貸案債權銀行今日將召開緊急會議，據悉，聯貸主辦行第一銀行周四已通知各銀行，今日聯貸銀行團會議將討論後續處理和採取法催程序。銀行團主管指出，統計該聯貸案最大可能損失約125億元，但不包含各銀行自貸案，加上多數自貸案沒有擔保品，粗估整體銀行最大損失可能超過200億元。

經濟日報財經︰特斯拉大砍單 衝擊台廠

特斯拉（Tesla）坦承Model 3生產遇到瓶頸，和大集團董事長沈國榮昨（26）日表示，公司已接到特斯拉通知，原訂12月起每周5,000套零組件的供貨水位，將暫時下修為3,000套，幅度達四成。

星島日報財經︰銀行券商谷孖展優惠 閱文凍資王手到拿來

騰訊（700）分拆上市的閱文集團（772）熱爆全城，散戶以人海戰術爭相開戶，甚至有散戶急不及待，昨日早上便到證券行等開門，銀行及證券行齊把握今次新股熱潮，爭推孖展認購優惠搶客，恒生及中銀孖展更低於1厘。在首天公開招股，已有多家證券行預留的孖展額借爆，擬進一步加碼，首日借出孖展逾千億元，公開發售部分超購逾147倍，有證券行估計閱文凍資額勢超越眾安（6060）成為今年凍資王，料認購人數可達15萬。