台股盤前》受歐美股市帶動 台股有機會表現

2017-10-27 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕昨日加權股價指數僅在平盤上下震盪，終場小跌15.81點，以10734.76點作收，集中市場成交量1115億元。

昨日集中市場三大法人買超33.14億元，其中外資買超11.86億元，投信買超0.34億元，自營商買超20.94億元。而外資在期貨市場小幅偏多操作，其台股期貨多單未平倉量較前一日增加584口，累計持倉量到達53,659口。

因為歐洲央行繼續維持寬鬆政策，帶動歐美主要股市上漲，台股今日應有機會受到激勵而有所表現。今日蘋果IphoneX將開始預購，一旦市場反應超過預期，蘋果概念股也有機會重返主流，帶動大盤上漲；可是近來加權股價指數在10800點前近關情怯，且成交量稍有不足，加權指數若要繼續上攻，必須要有突破性表現，否則短期仍將持續震盪整理走勢。

今日觀察重點：

聯準會 （Fed） 核准大型銀行的資金回饋計劃，加上美國10年期債券殖利率上升至 2.28%，支撑了銀行股走高。

觀察台股指數是否能守穩在月線之上，上攻成交量能否大於20日均量，短線盤面主流為PCB、IC設計、生技、紡織、製鞋、鋼鐵等，選股方向另可留意人工智慧、蘋概、3D感測、半導體、被動元件、電競、網通、金融、高殖利率等。

NIKE為提升銷售已宣布與亞馬遜（Amazon）電商業者合作，以販售特定產品，該季庫存明顯改善，而NIKE也預告將與Instagram合作直接販售商品，預期全年營收可望有更好表現。2017年世大運與國際運動用品展等國內外雙題材發酵，運動用品銷售動能迎接旺季。

在各項電子元件相繼因缺貨而漲價中，半導體用導線架也因材銅材料缺貨，7月起相繼漲價。半導體導線架廠商透露，全球最大導線架廠三井科技（Mitsui High-tec）本月起已率先調漲報價，甫完成整併日商住友金屬亞太導線架部門（SHAP）的6548長華科和2351順德也跟進調漲6~12%不等，這也是導線架產業在經歷十年的激烈殺價競爭後，首見漲價行動，反映整個供應鏈業績逐步向上。漲價有利導線架業者的毛利率改善。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供