歐洲央行將續購債 歐股上揚

〔中央社〕歐洲主要股市今天同步走高，主因歐洲中央銀行宣布，將持續每月砸下數百億歐元購買債券，以刺激經濟。
歐洲央行雖然表示，將把每月購買政府與公司債券的金額減半到300億歐元，但將持續購債至2018年9月。歐元聞訊下挫，來到1歐元兌1.1693美元。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.5%，收在7486.50點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.4%，收在13133.28 點；巴黎股市CAC 40指數上漲1.5%，收在5455.40點。
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〔中央社〕歐洲主要股市今天同步走高，主因歐洲中央銀行宣布，將持續每月砸下數百億歐元購買債券，以刺激經濟。
歐洲央行雖然表示，將把每月購買政府與公司債券的金額減半到300億歐元，但將持續購債至2018年9月。歐元聞訊下挫，來到1歐元兌1.1693美元。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.5%，收在7486.50點。
法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.4%，收在13133.28 點；巴黎股市CAC 40指數上漲1.5%，收在5455.40點。
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