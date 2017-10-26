金管會：禁止主動向70歲以上推銷衍生性商品

2017-10-26 21:25

〔記者王孟倫／台北報導〕為減少投資爭端、強化消費者保護，金管會今天公布對「衍生性金融商品銷售」之4大緊縮措施，其中，包括：不得主動向70歲以上老人推介商品、必須強化客戶屬性之評估、對專業客戶強化商品揭露資訊等。

所謂「衍生性金融商品」，在國內銷售最多為雙元貨幣、外匯選擇權等；由於此類商品之複雜度高，風險也大，金管會擔心銀行賣給不恰當的客戶，因此，有各種新的規範與修正。

根據金管會預告修正「衍生性金融商品管理辦法」，一方面是放寬，包括「專業機構投資人」範圍擴及至農業金庫與郵局兩大單位，同時，也放寬高淨值投資法人之認定範圍。

除了放寬鬆綁外，另一方面則對「自然人」客戶採取緊縮措施，以落實強化銀行內結構型商品之管理規範，其中一項為加強「弱勢族群客戶」之交易控管。

何謂「弱勢族群客戶」，根據金管會定義，主要為3大類別：「70歲以上」、「國中畢業以下」、「有重大傷病證明者」，金管會要求銀行不得向這類客戶主動推介銷售行為；除了弱勢族群客戶，若是「不活躍投資」之客戶，同樣列為禁止銷售對象。

問題，若是70幾歲的股市大戶，難道就不能買衍生性商品嗎？金管會銀行局副局長王立群回應，上述限制只針對一般客戶，如果是股市大戶，就是專業客戶了，當然不在限制內。

其它規定還包括：商品屬性評估程序及行銷過程控制規範，明定銀行辦理「客戶屬性」之評估人員，與商品推介人員不得為同一人；銀行對於自然人客戶所辦理之首次客戶屬性評估，應以錄音（影）或電子設備保留紀錄或留存軌。