養殖業寒害可保險 氣溫連續低於10度可啟動理賠

2017-10-26 20:15

〔記者廖千瑩／台北報導〕冬天寒害常造成養殖漁民損失，其中又以石斑魚養殖漁民受災尤為嚴重。有產險業者宣布推出以溫度作為理賠依據的「溫度參數養殖水產保險」，保障石斑魚因寒流來襲所導致死亡的經濟損失，協助農漁民轉嫁氣候異常造成的農漁產損失。

去年年初因強烈寒流影響，據農委會統計，該次寒害造成全台農林漁牧業及民間設施損失總計42億3086萬元，為1999年以來寒害事件類最高額損失。其中，漁產損失估計近32.6億元，以石斑魚養殖漁民受災最嚴重。

為了協助養殖漁民分散風險，漁業署委託保險公司開發養殖漁業保險。富邦產險以高經濟魚種石斑魚為研發對象，與瑞士再保險公司合作開發「溫度參數養殖水產保險」，承保對象為石斑魚養殖產量高達96%的嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣四縣市的陸上養殖石斑魚養殖業者，並以約定氣溫溫度作為啟動保險契約賠付要件，當氣溫連續低於攝氏10度達10小時即可啟動理賠。

富邦產險表示，溫度參數養殖水產保險是以中央氣象局公布的氣溫為理賠啟動門檻，保費將由漁業署補助1/3，再加上各縣市不同的補助辦法，漁民最低僅需自付1/3的保費。

至於這張保單的承保方案分為每公頃100萬元及200萬元，以每公頃保額100萬元為例，保費17.11萬元，扣除補助後保費最低約5.7萬元，再依損害月份乘以投入成本比例，每次寒害損失最高理賠金額為85萬，全年最高理賠金額為100萬元。