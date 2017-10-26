聯邦銀發行桃園市民卡聯名卡 兼具市民卡、信用卡功能

2017-10-26 19:47

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府和聯邦銀行合作發行桃園市市民卡聯名卡，今天舉行記者會；聯名卡除保有市民卡各項服務功能，包含借書證、公車買1送1等，也可和Apple Pay以及Android系統的Samsung Pay、Android Pay結合，提供行動支付功能，而在悠遊卡、一卡通小額消費部分，則提供自動加值服務，免去現金儲值煩惱，桃園市17家聯邦銀行分行、各區公所、圖書館都提供申請書。

記者會中，由桃園市長鄭文燦、聯邦銀行董事長李憲章、萬事達卡公司台灣區總經理陳懿文，將各具代表意義的特製燈片放入燈箱內，代表著3方相互合作讓聯名卡成為市民便利生活亮點，隨後鄭文燦也使用聯名卡行動支付功能，當場刷卡購物相當方便。

鄭文燦表示，聯名卡保有現有小額消費（悠遊卡、一卡通）功能，更新增自動加值服務，消費金額不足時會自動加值，免除現金不足的困擾，另聯名卡也保有市民卡各項功能，包含乘車證、借書證、識別證、運動卡、健康卡等，享有購物用餐、交通保險、現金回饋等專屬優惠，也提供行動支付功能，

李憲章表示，聯名卡消費金額回饋百分之1，對於年滿15歲家人也可申請附卡，除市民卡提供優惠，聯名卡也提供各種不同優惠，包含年底前持聯名卡到貴族世家消費享9折等不同商家優惠。

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