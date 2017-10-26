調查：網路世代退休儲備金 缺口高達千萬

2017-10-26 19:49

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了解網路世代退休準備情況，摩根投信今天公布退休快樂指數調查，結果發現，網路世代的退休快樂指數為66.2分，高於全台一般民眾的64.3分；且調查也指出，網路世代準備退休更積極，超過半數的網路世代認為，樂退要靠自己，近四成選擇以股票、基金存退休金。

至於目前的退休資金準備進度，網路世代平均儲備466萬元，相較民眾普遍認知的1500萬元理想退休金目標來看，差距約有1000萬元，不過，比起全台民眾目前準備進度與理想目標之間逾1200萬元的資金缺口，網路世代因為理財自主性與積極性高，退休資金缺口差距明顯較小。

摩根投信下半年針對網路世代進行退休快樂指數調查，網路世代的退休快樂指數分數為66.2分，較全台一般民眾的64.3分高出1.9分，其中又以50-59歲的50世代網路族群退休快樂指數68.6分最高，堪稱退休準備較充分。

摩根投信執行董事劉玲君表示，Fintech（金融科技）已經成為全球發展趨勢，促使越來越多民眾透過網路來蒐集退休相關的理財資訊，並直接進行線上交易，帶動網路理財日益受民眾青睞。

網路世代想擁有第二人生的積極度也反應在投資工具上，本次調查顯示，網路世代選擇主要儲存退休的投資工具，高達近四成（39%）透過積極的「基金和股票」管道，其次為「投資型保單與年金險（28%），至於一般民眾偏好的現金反而不是網路世代的最愛，僅占16%。

劉玲君指出，網路世代對退休有較為具體的想法，展現在退休準備積極度上比起一般民眾更高，從喜好的存退休資金方式即可見一斑，除了基金與股票是首選管道，比重高達39%，同時，以現金存錢的意願也較一般民眾來得低；至於投資型保單與年金險，也獲28%網路世代青睞，為人氣第二高的投資工具。