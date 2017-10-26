道德風險過高的藝術品 產險公司拒保

2017-10-26 19:25

〔記者陳紜甄／台北報導〕已故畫家陳澄波的名畫《鼓浪嶼之二》，初估市值達3000萬元，由台灣一位收藏家收藏多年；未料，2015年，該幅畫作卻驚傳遭竊，備受各界關注，警方出動人力大範圍調查，收藏家的男友甚至懸賞20萬找畫，經過近兩個月的搜索，《鼓浪嶼之二》所幸完整無缺找回。不僅台灣，國外各大博物館名畫遭竊的事件，時有所聞，短則一兩年可找回，長則30、40年開始在市場流通後，才有機會找回。

鑑於畫作遭竊時有所聞或是畫作公開展出不幸意外毀損，造成巨大的損失，因此不少保險業者推出藝術品綜合保險，博物館方與個人收藏家皆可投保。但是藝術品定義五花八門，如何定義？國泰產險認為，藝術品應具有原創以及獨一無二的特性，才能稱作為藝術品。若像去年在台灣展出的電影科幻展，主辦單位希望投保，但電影的道具場景難以認定其價值，因此不予投保。

另外，像是運動球迷收藏限量絕版的1919年美國棒球卡，雖然有其歷史價值，但不見得是藝術品。國泰產險並進一步舉例，有些精品錶雖然價值高，但該類商品多屬私下交易，造成不容易掌握市場行情，轉手資訊未公開，道德風險過高，因此產險公司也拒絕承保。

國泰產險曾與國立台灣美術館、國立歷史博物館、總統府與台北市政府合作，承保特展畫作與館藏作品。承保前，國泰產險首先要求提出承保作品的相關證明文件，包括該件作品的拍賣售出紀錄等等，以及審視展覽區是否設有監視系統、警報設施、保全人員巡查等基礎防護系統是否完善。如沒有問題，就會簽訂相關的契約。

此外，台灣博物館與國外博物館方，相互出借展品時，借展合約書也會提到雙方應負的保險責任。以故宮的借展合約書為例，內容指出，展品出借期間，如果遇到展品毀損、遭竊須請求保險理賠時，相關費用一概由借展方負責。

嘉義市文化局博物館科長鄧倚欣表示，文化局下轄的交趾陶館，2013年獲一對夫婦捐贈「葉王交趾陶文官立像」，由於該文物為國寶級大師葉麟趾（葉王）的真跡，具有歷史意義，作品價值達500萬，今年7月甚至被中央政府選為重要古物，並補助保存與展示的環境與設備相關金額，確保作品安全性足夠。鄧倚欣表示，目前展覽館內主要規劃將文物置於展櫃內，少部分的文物由於重量過重，較難偷走，因此才會直接外露給民眾觀賞。

不過，由於藝術品價格高昂，且博物館或個人收藏家等可投保，稍不審慎檢查投保者的背景與作品來歷，就有可能發生莫名發生火災或是其他意外，意圖盜領保險理賠金額。國泰產險說，個人收藏家若要投保，他們會事先在市場詢問該號人物的背景，尤其突然冒出來的收藏家，就必須更為謹慎。

國泰產險分享，曾遇到一位有意投保的客戶，自稱為日本天皇的友人，日本天皇為感謝台灣協助賑災，致贈許多畫作給他，並邀請國泰產險參觀他的畫作。但當國泰產險人員實際前往參觀時，翻閱畫作目錄，卻發現不少畫作其實是收在歐洲博物館，且該收藏家拿畫作時未戴手套，顯見專業度明顯不足。因此，這類來路不明的收藏家，國泰產險就會拒絕承保。