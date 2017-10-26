國際農機展28日登場 上看6億元商機

銘冠農機陳慧蓉介紹國外進口的馬鈴薯採收機。（記者廖淑玲攝）

2017-10-26 17:17

［記者廖淑玲／雲林報導］邁入第12個年頭的雲林農機展後天登場，一連3天將在虎尾高鐵特定區盛大舉辦，參展廠商達396家，攤位突破1000攤新高，雲林縣府定位為國際農機展，上看6億元商機。

雲林縣副縣長丁彥哲試乘農機。（記者廖淑玲攝）

隨著規模愈來愈大、參展廠商愈來愈多，雲林國際農機展今天在虎尾高鐵特定區已完成佈置，來自全國各地的廠商紛紛進駐，大型農機具開進佈展區，還有業者佈置大型機器人及恐龍模型，show girl熱歌熱舞，聲勢浩大。

晟豐農機總經理林恪群介紹全國第一台油電混合農機。（記者廖淑玲攝）

台灣農機工業同業公會理事長林永富、台南農改場場長王仕賢、雲林縣副縣長丁彥哲等人，今天到場為活動暖身，邀請全國民眾前來參觀，台灣農機工業同業公會總幹事涂煬熙指出，去年參展業者廠商數量都破紀錄，且交量金額達6億元，今年除了台灣還有日本、韓國、歐洲、印度、東南亞等國廠商參展，還有各國買主，已提昇為國際級農機展。

show girl行銷全國第一台油電混合農機。（記者廖淑玲攝）

王仕賢強調，沒有農機就沒有現代化農業的發展，尤其農機能解決農村人力不足的問題，歡迎全國民眾尤其是農民前來參觀選購，保證買到優質又實用的農機。

雲林國際農機展後天登場，主辦單位邀全國民眾前來參觀。（記者廖淑玲攝）

今天現場展示全國第一輛油電混合農機、銘冠農機工作人員陳慧蓉介紹配合農糧署省工計畫進口的馬鈴薯採收機，作業效率高，可大幅節省人力成本。

現場佈置大型機器人及恐龍模型，聲勢浩大。 （記者廖淑玲攝）

雲林國際農機展28日至30日盛大登場，展出地點在雲林縣虎尾高鐵特定區建成路與學府西路交叉處，展出各式新型專業農機、新研發農機、農業資材及農特產品展售等，從小型農機的噴霧機、施肥機及田間搬運車到大型的曳引機、各式聯合收穫機，及稻草捆包、無人機等應有盡有。