買了沒？ 大樂透上看3.1億 全年單注第二高

2017-10-26 16:14

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司表示，大樂透已連續11期摃龜，估計本週五將上看3.1億元，若1注獨得，將成為今年單注第二高的幸運兒。

此外，大樂透中秋共加碼50個百萬獎，至今仍有20個得主未現身領取，提醒彩迷快找找家中未對獎彩券，以免錯過百萬獎金。

台彩表示，大樂透今年中秋首度採用抽獎方式進行加碼，活動期間保證送出50個100萬元、5萬個2仟元，活動至上週二（10月17日）結束，統計至10月22日為止，仍有20位百萬幸運兒、2萬316個2仟元獎項尚未兌獎。

其中百萬獎部分，除10月6日開獎當期的10位百萬幸運得主皆完成兌獎外，其餘開獎日百萬加碼獎皆未完成領獎，之中又以10月17日當期未領最多，共有7注百萬獎待領。台彩提醒幸運中獎者，記得於開獎日3個月內完成領獎，否則將失去領獎資格。

統計本次中秋加碼，開出百萬獎及2000元獎項最多的縣市為新北市，共開出9209注，占比18.4％，其次為台北市開出7713注，占比15.41％，第三名為台中市開出6293注，占比12.57％，第四名為高雄市開出6143注，占比12.27％。

上述4縣市除開出總獎項數排名位居各縣市前4名外，眾所矚目的50組百萬獎項，這4個縣市就開出34組，其中台北市13組，新北市、台中市、高雄市各7名，占比高達68％，可說是中秋加碼期間，財神爺最眷顧的4個縣市。