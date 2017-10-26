服務業恐出現4大慘業 商總促政府停止「重工輕商」

商總理事長賴正鎰（中）率旗下理事發表2017產業白皮書。（記者羅倩宜攝）

2017-10-26 16:01

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國商業總會今（26日）發布「2017產業建言書」，報告中憂心旅行、旅館、遊覽車、不動產等成為服務業的「四大慘業」；而前瞻計畫、新南向及五加二均不見資源投入服務業，商總要求政府立刻停止「重工輕商」。

商總理事長賴正鎰表示，今年針對旗下會員進行政策滿意度調查，發現滿意者只有13.8%、不滿意高達38.3%；其中最令企業不滿的政策是「一例一休」，不滿意度達61.2%；其次則為兩岸政策，不滿意達47.8%。

旅行業理事長張榮南說，中南部旅館及旅行業者叫苦連天，因客源銳減，許多旅館削價競爭，住房率難以提升。遊覽車業者也有相同狀況，許多貸款買車的業者，無法還款，只好賣車求生。

商總指出，股市雖上萬點，出口連續正成長，但占就業人口6成的服務業，並沒有受惠，一般民眾也無感。賴正鎰認為，包括一例一休及年金改革等政策，讓國內民眾的消費趨於保守。消費不振下，國內的內需不足， 服務業只有「苦撐」兩字可以形容。

賴正鎰痛批，長期以來，政府只重視出口和製造業，認為製造業好，經濟就會好，卻忽略佔就業人口多數的服務業。「其實服務業好，經濟才會好。一般民眾有錢了，自然會消費，帶動經濟成長的良性循環。」

今年商總的產業建言書共提出10類、123項建言，建議政府應「翻轉政策方針、勿再重工輕商」。並提出施政翻轉的8大方針，包括：儘速修正一例一休及稅改以降低經營成本、活絡股市房市、國民所得5年內增至5萬美元、吸引觀光客來台達每年2000萬人次、增加招商引資俾5年內每年招外資200億美元、檢討能源政策以維持供電穩定、維繫兩岸和平、廣納外國專業人才。