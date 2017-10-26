國銀信用卡「空中大戰」 台新銀插旗國泰航空卡

2017-10-26 15:50

〔記者王孟倫／台北報導〕看準國人出國旅遊商機，本國銀行紛紛搶進航空聯名卡市場，提供卡友快速累積里程；台新銀今天發行國泰航空聯名卡，並祭出多項優惠，要與同樣可累積國泰航空里程的國泰世華、美國運通兩家機構，一別高下。

目前已經發行航空聯名卡的銀行，包括：聯邦銀行的泰國航空、匯豐銀行的中華航空、新光銀行的日本航空、中國信託的全日空、國泰世華的長榮航空與亞洲萬里通卡等。

其中，國泰航空原本已經有國泰世華與美國運通兩家機構發行信用卡，現在又多了台新銀進駐插旗，形成三分天下的局面。

在發行國泰航空聯名卡後，台新銀已發行的聯名卡，已經涵蓋航空、百貨、保險、量販、3C、免稅精品等各類別。

台新金個金事業群執行長尚瑞強表示，「台新國泰航空聯名卡」將發行世界卡、翱翔鈦金卡、鈦金卡3種卡級，提供客戶以國泰航空聯名卡刷卡消費累積「亞洲萬里通」里數。

尚瑞強說，台新這張卡首創「越飛越有哩」回饋計畫，卡友在半年內，刷聯名卡購票搭乘2次國泰航空航班，就可享最優5元1里數回饋，這是目前市場最優的回饋率；此外，卡友生日當月，再享指定航線機票買一送一優惠。

對此，國銀業者表示，航空聯名卡目的是累積里程，藉以兌換該航空公司的免費機票或座位升等，使用者具有高忠誠度，且消費力高，讓國銀紛紛搶進這塊市場。