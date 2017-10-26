網路平台涉足金融業 麥肯錫報告：亞馬遜是銀行的噩夢

網路書商亞馬遜開始涉及線上商店，貸款事業群也已借出了30億美元給多達2萬間企業，儼然成金融業者一大警訊。（路透）

2017-10-26 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕近年來透過電腦與網路科技，提高金融服務效率的Fintech產業（Finance（金融）與Technology（科技）的縮寫）對傳統金融機構造成衝擊，許多金融業為了抵抗這股風潮，紛紛也開發Fintech業務，但有報告指出，網路電商對金融業的衝擊更大。

據《彭博》報導，顧問公司麥肯錫的年度報告提出，金融業除了要面對Fintech產業的衝擊外，對於網路店商的威脅也不可忽視，報告指出，網路書商亞馬遜開始涉及線上商店，不但收購了全食生鮮打擊了實體店零售業者，目前亞馬遜的貸款事業群也已借出了30億美元給多達2萬間企業，儼然成金融業者一大警訊。

另外包含Google、蘋果與臉書等科技業者也開始涉及付款業務，中國的阿里巴巴甚至已經與其餘科技業從銀行界奪取了約25%的貸款業務與12%的基金銷售量。

麥肯錫認為金融業可以與平台公司合作，從平台商得到使用者資料，或乾脆自己建立平台，把投資報酬率提升，同時警告在金融控管較鬆懈的國家更有利於科技業侵蝕金融業，而隨著金融門檻的降低，銀行所面臨的危機也將開始。