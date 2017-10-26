「誰怕內線交易？」 前司法院長賴英照告訴你

2017-10-26 12:42

〔記者項程鎮／台北報導〕內線交易怎樣才會成立？重大交易前、何時才能買賣股票？長久以來一直造成許多大老闆的困擾，因為稍一不慎，輕則纏上訟累、重則還要鋃鐺入獄，精研證券交易法等財經法律的前司法院長賴英照出版「誰怕內線交易」一書，告訴大家證交法的紅線到底在哪裡，希望幫助大家掌握證交法、進而戰勝證交法。

賴英照建議企業主和「市場中人」，在相關法律不夠確定的問題解決之前，最好以較嚴格的法院判決標準，作為買賣股票的行為準則，才能避免訟累困擾。

賴英照書中指出，最近一、兩年來最受矚目的證交法案件，包括樂陞案、浩鼎案和兆豐案，都以證交法的內線交易罪起訴被告，但未來法院是否會判有罪，仍屬未定之數。

賴英照認為，根據證交法的內線交易罪規定，如知道重大影響股票價格的消息，在「消息明確」後，不得買賣股票，否則會構成內線交易罪，但問題是，企業的交易案從開始談判到最後完成，倒底哪一個時點才算「消息明確」？

以力晶、旺宏案為例，地方法院和高等法院對「消息明確」的時點就認定不同，後來捷普收購綠點股票也是一樣，顯示左右被告命運的不是法律，而是法官對法律條文的詮釋，擁有美國哈佛大學法律博士的賴英照研究指出，這種法律不明確的情形不是台灣才有，連美國也是一樣。