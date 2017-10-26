讓利有用 北台灣今年完銷建案較去年多2個

讓利、小坪數為今年北台灣新案完銷關鍵密碼。根據《住展》雜誌調查，截至本月20日為止，北台灣共推出654個新案，其中44個宣布完銷，相較去年全年多出2個，進一步分析44個建案完銷原因，主要是價格讓利、以及小坪數規劃。（記者徐義平攝）

2017-10-26 12:21

〔記者徐義平／台北報導〕讓利、小坪數為今年北台灣新案完銷關鍵密碼。根據《住展》雜誌調查，截至本月20日為止，北台灣共推出654個新案，其中44個宣布完銷，相較去年全年多出2個，進一步分析44個建案完銷原因，主要是價格讓利、以及小坪數規劃。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，若外部環境無重大變化，隨著房價逐漸回落、並接近買方滿足點，買氣將會緩步好轉。

根據《住展》調查，北台灣新案完銷的分布情形，其中台北市有8個、新北市13個、桃園市8個、基隆市1個、新竹地區11個、宜蘭地區則有3個。今年完銷建案名單內，單一建案總銷金額超過10億元的指標案只有7個，其餘37個多是中、小型建案。

完銷個案多為中、小型建案

若以完銷案占比來看，則基隆市12.5％最高，但因基隆今年僅開出8個建案，建案數偏少，單看占比意義不大。不過，雙北市共有21個完銷案，當中多達11個完銷案，主力產品是規劃30坪以下的小宅，反觀70坪以上的建案只有一個完銷。而且台北市今年公開並完銷的指標案，建商在價格上都不會太過堅持。

何世昌指出，44個完銷建案中僅3個堅守價格，以低自備、低月付等方案銷售，因此，今年的完銷案大多數還是讓利案，顯示目前讓利仍是王道，若要賣得快，成交價就必須吸引買方目光。