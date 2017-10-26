台股大盤由黑翻紅 平盤上下震盪

台股大盤指數一度由黑翻紅，在平盤上下震盪。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-26 11:54

〔記者李靚慧／台北報導〕歐美主要股市及指數昨日收黑，台股今日也開低並跌破5日線，金融、食品等類股跌幅較重。所幸盤中大立光（3008）走高，美律（2439）、國巨（2327）等個股股價上漲帶動，大盤指數一度由黑翻紅，呈現在平盤上下震盪的走勢。

由於蘋果iPhone X將於27日開放預購，各家電信業者方案陸續出爐，但市場仍靜待iX銷售狀況，投資人對於iX能否一掃先前i8銷售狀況不佳的陰霾，抱持觀望態度，使相關概念股漲跌互見，蘋果供應商、第三季合併營收暴增的康控-KY（4943）今日漲停股價再創新高。昨日大漲的南電（8046）今日仍有大量買盤湧入，但漲幅趨緩，盤中股價一度由紅翻黑，小跌0.15元。

分析師指出，加權指數距離前波高點10798僅有些微差距，雖然大盤指數無法持續走高，但回檔有限。先前已發布財報或舉辦法說會的國巨（2327）、美律（2439），業績均有不錯表現，使得今日美律一度飆上漲停、國巨也開高走高，帶動今日下午即將召開法說會的旺宏（2337）、友達（2409）、台郡（6269）等，股價也都開高走高、維持上揚走勢。