10/26重要財經新聞一覽

2017-10-26 09:29

自由時報財經︰30坪屋頂種電 最快8年回本

行政院將推動綠能屋頂全民參與方案，但「屋頂種電」並非家家戶戶都適合，業者估算，若在屋頂建置三十坪的太陽能板，成本約六十萬至八十萬元，配合現行的建置費用補助和台電收購電力，最快約八至九年可以回本；不過，如果屋頂面積低於十五坪，因投報率太低，未必划算。

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蘋果日報財經︰彭淮南：房市已軟著陸

房市止穩，央行總裁彭淮南昨日赴立法院財委會時表示，「房市已經soft landing（軟著陸）了」，6都中除了桃園，房市交易量都有成長，房價則是持平，「我們房地產已經軟著陸了」。

工商時報財經︰科技業震撼彈 高通、工研院 5G合作喊停

公平會日前對高通祭出234億元的天價罰緩，高通不服，片面通知工研院暫緩現正進行中的5G合作案。台灣與高通在5G的合作關係密切，高通暫停合作更是在產業界投下一顆震撼彈。

中國時報財經︰不滿裁罰 高通5G合作喊卡

公平會日前對高通祭出234億元的天價罰鍰，高通不服，片面通知工研院暫緩現正進行中的5G合作案，在產業投下一顆震撼彈。工研院證實已接獲高通口頭通知暫緩5G合作會議召開，強調將持續進行5G相關之技術研發，以利產業發展。

經濟日報財經︰彭淮南阻斷炒匯管道 絕不開放台幣NDF

中央銀行昨（25）日至立法院進行業務報告，總裁彭淮南表示，新台幣NDF（無本金交割遠期外匯）是炒匯投機客最好的武器，為維持金融穩定，「任內都不會開放」。

星島日報財經︰閱文今強勢開招 孖展已超購80倍

由騰訊（700）分拆上市的閱文集團（772）今日起至下周二（31日）公開招股，招股價每股48至55元，每手200股，入場費約1.11萬元，集資最多83.3億元。閱文未正式開招已掀起認購熱潮，多家證券商預留的孖展額已借爆並需要加碼，綜合券商統計孖展認購已增至逾700億元，相當於超額逾80倍，已超過回撥規定的50倍，料可回撥至33%。另外，市場消息已確認，國際配售部分已足額。