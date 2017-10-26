亞洲億萬富豪帶動全球財富激增 4年內超越美國

瑞銀集團台灣區負責人陳允懋（右）及資誠會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺（左），今代表瑞銀及資誠，聯合發表「2017億萬富翁報告」。（記者吳佳蓉攝）

2017-10-26 09:13

〔記者吳佳蓉／台北報導〕瑞銀及資誠會計師事務所今聯合發布「2017億萬富翁報告」，在亞洲新興富豪人數、財富激增下，去年全球億萬富豪總財富累積達6兆美元，年增17％，反轉前年下滑趨勢；按此趨勢，預估4年內亞洲億萬富豪財富就可超越美國億萬富豪。

「2017億萬富翁報告」集中分析全球14個主要市場中、1542位億萬富豪，於2016年的財富狀況，範圍涵蓋全球億萬富豪財富的8成，並進一步訪談約90位億萬富豪、財富顧問及家族企業繼承者。

調查顯示，去年全球富豪總財富較前年大增9000億美元，年增率達17%，主要動力在於亞洲新興億萬富豪激增。光去年一年，亞洲就有162位新興富豪竄起，平均每兩天就新增一名，且遠超越美國的39位及歐洲的24位。

統計去年整體亞洲億萬富豪資產，與前年相較，從1.5兆美元增加至1.97兆美元，年增4700多億美元，增幅31%，之中有逾5成、約2400多億美元是由去年162位新興富豪貢獻。

瑞銀集團台灣區負責人陳允懋指出，觀察去年亞洲的新興億萬富豪，162位中只有10位是因繼承財產，而躋身億萬富豪之列，之中一位為第四代接班、一位為第三代接班，8位為第二代接班，其餘高達152位（約94%）為白手起家的第一代企業家。

也因此，亞洲億萬富豪平均年齡（59歲），也比美國（67歲）及歐洲（66歲）更為年輕。資誠營運長吳偉臺補充，基於名聲地位、提升品牌及籌資等目的，比起歐、美富豪，亞洲新興億萬富豪更喜歡將成立不久的公司上市，且基於國際收購需求，選擇的上市地點遍及海外，如香港、倫敦、紐約等。

報告顯示，亞洲新興億萬富豪的產業背景，來多來自於工業，尤其是俄羅斯及中國的新興富豪。單一國家來看，印度新興富豪最多來自醫療產業，其次為工業及消費零售業，俄羅斯則最多來自於工業、材料（material）及消費零售，中國則最多來自大型集團產業（conglomerate）、工業及消費零售業。