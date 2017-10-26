台股盤前》下週一摩台指結算 台股恐受壓抑

2017-10-26 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕昨日加權股價指數一度作勢挑戰10800點，但在電子及金融權值股追價力道不足之下未竟其功，終場僅小漲6.79點，收在10750.57點，集中市場成交量為1191.17億元。

昨日集中市場三大法人僅小幅買超6.24億元，其中外資買超3.78億元，投信買超0.04億元，自營商買超2.35億元。而外資在期貨市場則是偏空，其台股期貨多單未平倉量較前一日減少3,255口，累計持倉量降到53,075口。

由於下週一將是摩台指現金結算日，預期台股在摩台指結算之前會被壓抑，加上昨日道瓊指數下跌112點跌幅為0.48%，費半指數的跌幅達1.29%，預期今日台股會有向下修正的可能。

今日觀察重點：

觀察台股技術面，台股本波指數瞬間從9月26日低點10257點上漲以來，週一盤中見到新高點10774點，轉眼間僅約半個月時間指數上漲逾500點，再加上9日KD值已上揚已來到93與82附近，本波多頭反彈走勢尚未結束，但空間已漸漸縮小中，預期指數再大漲空間機會不大，然而外資法人近期也開始回流，因此拉回空間也不大，操作上應該適當調節漲多個股，逢低買進績優補漲股，本波短多操作者仍可持續偏多，預期指數在高檔進行橫盤整理，前波6月19日高點10664點可作為短線重要支撐，以目前量能推估，指數極短線操作區間10650-10850點間。

紡織業TITAS於16日登場，再加上電商龍頭亞馬遜（Amazon）有意推出自有品牌進軍運動服飾市場，據傳已與台灣的1477聚陽、1476儒鴻等大型供應商接洽，可能使運動服飾產業再掀波濤，也因此買盤加溫，由於類股買盤僅集中少數個股，因此得再觀察整體類股買盤是否可延續。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供