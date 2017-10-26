美原油產量5年來最大增幅 油價跌

〔即時新聞／綜合報導〕油價週三下跌，主要原因為美國原油產量創5年來最大增幅。
紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）12月交割價格跌29美分，收在每桶52.18美元。
倫敦北海布蘭特原油12月交割價格跌11美分，收在每桶58.44美元。
美國能源情報署（EIA）昨發布官方統計，數據顯示，從上週五至今，EIA原油庫存新增85.6萬桶，遠超預期的降幅300萬桶，該數據發布後，原本WTI原油期貨短線回升0.3美元，但半小時後美油WTI跌破52美元。
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〔即時新聞／綜合報導〕油價週三下跌，主要原因為美國原油產量創5年來最大增幅。
紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）12月交割價格跌29美分，收在每桶52.18美元。
倫敦北海布蘭特原油12月交割價格跌11美分，收在每桶58.44美元。
美國能源情報署（EIA）昨發布官方統計，數據顯示，從上週五至今，EIA原油庫存新增85.6萬桶，遠超預期的降幅300萬桶，該數據發布後，原本WTI原油期貨短線回升0.3美元，但半小時後美油WTI跌破52美元。