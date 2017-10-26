企業財報不盡理想 美股4大指數收挫

於一些企業所發布的財報不盡理想，且華府的政治局勢影響市場對川普稅改的期待，道瓊工業平均指數和標準普爾500遭遇7週來最差的一天，道瓊跌逾100點，標普500指數下跌11.98點。（美聯社資料照）

2017-10-26 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕由於一些企業所發布的財報不盡理想，且華府的政治局勢影響市場對川普稅改的期待，美國股市道瓊工業平均指數和標準普爾500遭遇7週來最差的一天，道瓊跌逾100點，標普500指數下跌11.98點。

綜合媒體報導，超微半導體（AMD）雖然財報優於預期，但該公司預估第四季營收較第三季下降，股價重挫13.5%。美國第二大電信公司（AT&T）財報低於預期，股價急挫3.9%，拖累其它電信股威訊（Verizon Communications）、世紀互聯（CenturyLink）走低。另外，波音公司由於KC-46飛航加油機計畫3.29億美元的高額支出，導致股價下跌2.8%，拖累大盤。

道瓊工業平均指數下跌112.30點，或0.48%，報23329.46點。

標準普爾500指數下跌11.98點，或0.47%，報2557.15點。

那斯達克指數下跌34.54點，或0.52%，報6563.89點。

費城半導體指數下跌16.11點或1.29%，報1229.27點。