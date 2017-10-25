一銀宣布慶富聯貸案違約 銀行團最高將損失125億元

一銀今天深夜宣布慶富聯貸案違約，聯貸案最大的可能損失約為125億元。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-10-25 23:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對慶富造船205億元「獵雷艦」聯貸案，主辦行第一銀行今晚表示，由於慶富資金不到位，因此正式宣布違約，如果國防部獵雷艦專案不繼續執行，本聯貸案最大的可能損失約為125億元；若獵雷艦專案繼續執行，則銀行團最大的可能損失金額可大幅減降為約45億。

一銀表示，有關慶富公司債權債務協商案，在債協期間除持續追蹤銀行團過案進度，並緊盯慶富公司款項籌措情形，但截至今天為止，經與慶富公司再三確認，債協成立需繳付的3.1億元（積欠銀行利息、增加的三個月備償利息及處理撤回財產遭債權人假扣押等之資金）無法籌足到位，主辦行認為即使債協成立，慶富公司亦無能力履行債協條件，所以宣告債務協商不成立

一銀指出，依聯貸合約約定，認定慶富公司聯貸案違約，將召開聯貸銀行團會議，討論後續因應事宜，展開法催程序。

由於銀行團已撥款154.1億元，其中國防部的預付款保證金含利息約79億元，備償存款29.1億元，若國防部獵雷艦專案不繼續執行，本聯貸案最大的可能損失約為125億元；若獵雷艦專案繼續執行，則銀行團最大的可能損失金額可大幅減降為約45億元。

對此，一銀表示，銀行團成員也十分無奈，原冀盼促成債務協商成立，由會計師監控金流，監督慶富財務面穩定繼續履約，使獵雷艦專案可以繼續進行，將銀行團衝擊降到最低，但迄今慶富公司仍無能力籌款，導致債協破局，主辦行依聯貸合約宣告慶富公司違約。

另外，一銀同時向高雄地檢署提出刑事告訴，並請檢調加速偵辦，若慶富公司涉及不法，也應依法辦理不容寬待。此外，也同時進行債權保全程序，確保銀行團的權益。