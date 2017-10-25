韓企加速研擬後中國策略 積極佈局印度、巴西市場

2017-10-25 17:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據Businesskorea報導，南韓企業在歷經薩德導彈危機後，已加速研擬後中國策略，積極布局成長和購買力潛力極大的印度和巴西市場，降低對中國市場的依賴，已獲得豐碩的成果，將危機化為轉機。

報導引述產業人士指出，韓華石化（Hanwha Chemical）今年1月派遣負責氯化聚氯乙烯（CPVC）銷售的團隊前往印度孟買，在10個月內取得印度政府的履約證明，正積極尋找銷售據點。韓華石化努力打入印度市場，主要因為中國商務部對該公司進口的多矽晶啟動反傾銷調查，該公司出口70%的多矽晶產品至中國。

中國政府將在下個月公布調查結果，以決定是否繼續讓韓華石化出口產品至中國。該公司認為，不該冒著把所有雞蛋裝在一個籃子裡的風險，決定以新研發的CPVC產品前進印度。

首爾大學財務學教授尹昌鉉（Yoon Chang-hyun）表示：「弔詭的是，由於薩德危機，國內企業得到讓高附加價值產品在新市場成功的機會。中國的報復也讓他們得到教訓，他們可能隨時面臨風險，因此應採取先發制人的投資。」

供應現代汽車汽車鋼板的現代鋼鐵（Hyundai Steel），在薩德危機後，也增加對印度和巴西出口汽車鋼板，因現代汽車的Creta休旅車在2地很受歡迎。截至第3季底，現代鋼鐵對東南亞出口的冷軋鋼捲（汽車鋼板的一種材料）增加25.6%至9.8萬噸，對中美和南美的出口成長31.4%至4.6萬噸。

現代鋼鐵一主管表示：「在中國抵制現代汽車後，我們對中國的出口從去年第3季開始減少。美國政府也對我們的產品提高反傾銷關稅，但我們試圖增加對其他國家的出口，而且得到不錯的成效。我們計畫在印度中部再建一座汽車鋼板處理中心。」

南韓商工會（KCCI）經濟研究主管李經相（Lee Kyung-sang）表示：「南韓企業過去過度押注中國，但在薩德危機後，他們一直在執行我們的政策，分散出口市場。」