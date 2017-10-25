響應新南向 泰國僑商訪台商機無限

2017-10-25 15:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕響應政府新南向政策，由駐泰代表童振源所率「泰國僑商國家建設與投資參訪團」，於本月中下旬訪台6天，參訪團以泰國台商總會總會長劉樹添為代表，分別與資策會、國研院、工研院，簽訂「技術服務諒解備忘錄」及「泰國高科技中心合作備忘錄」。另與會團員分別與台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市市政府，表達需要投資與技術服務，未來將由我駐泰國代表處作為聯繫窗口，協助個別台商與市府之間進一步洽繫商機合作、投資與技術事項。

由童振源所率29位資深僑商回台投資參訪團，已於22日返泰，參訪團在台6天期間密集參訪，包括晉見總統蔡英文，拜會僑委會、國發會、經濟部、農委會、科技部、衛福部等部會，訪問資策會、國研院、中研院、工研院、農科院、國衛院等國家研發基地，並參訪國家生技研究園區、桃園亞洲矽谷、台中智慧機械園區、台南綠能科學城等高科技產業聚落，以及台北、新竹、台中、台南及高雄等市政府，並與台灣企業人士進行深度交流。

訪團成員表示，這6天所到之處，參訪單位邀集各相關產業，提供完整詳盡簡報，「獲得無限的商機」。讓他們感覺台灣政府各階層都動起來了，增加海外台商回國投資信心，此行成果豐碩。

總統接見時，則期許團員們能夠回台投資，並協助國內廠商走進東南亞市場，這將有助台灣經濟的轉型和成長，也能為僑台商企業帶來發展契機。總統也期請新南向國家的僑台商，發揮各自的優勢，建立台灣和當地國互惠雙贏的產業鏈結。

我駐泰代表處表示，未來將與部會、地方政府與相關智庫保持後續聯繫，協助落實高科技講座、投資服務與技術服務等相關事宜，以促進台泰雙向投資與高科技產業鏈結。