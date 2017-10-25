台馬產業高峰論壇 雙邊產業深度交流

2017-10-25 15:11

〔記者張菁雅／台中報導〕為配合新南向政策推動，中華民國全國工業總會（簡稱工總）與馬來西亞製造商聯合會（FMM）舉辦的台灣馬來西亞產業鏈結高峰論壇，今天在台中市登場，吸引台馬雙邊超過500位產、官、學、研人士。該論壇以台馬雙邊具合作潛力的「紡織」、「食品醫藥化粧品」、「智慧城市」及「資訊服務」等4大領域為主軸，進行深度交流，並在經濟部次長王美花見證下，簽署15項合作備忘錄。

工總副理事長林明儒表示，台灣與馬來西亞過去在產業經貿建立良好的互動基礎與合作關係，馬來西亞也是東協國家中最重要的地方，因為其人口、市場、社會穩定度、法令制度等都具優勢，且語言無障礙，因此成為台灣第8大貿易國，值得台商前往投資，共創台馬經濟發展。

王美花也指出，政府推動新南向政策後，台灣與東南亞國家的交流逐步擴大深化，馬來西亞在台灣有許多僑生，在貿易、投資、觀光與文化交流也有重要地位，與馬來西亞各產業深入交流，具有指標意義。

她也強調，台灣產業有創新技術與研發動能，更具有信賴及可靠的文化特質，非常適合與馬來西亞及其他新南向國家進行衡平性的產業合作，政府會持續在輔助的立場，協助產業交流，營造良好發展環境，同時解決產業面對的共通性問題，期盼台馬可加強合作，進一步增進雙方經貿關係。

台馬產業鏈結高峰論壇就雙方產業發展現況、合作展望、產業政策及合作模式舉行專題演講，並安排紡織、食品醫藥化粧品、智慧城市及資訊服務的產業分組論壇。在王美花的見證下，工總與FMM簽署合作意向書，個別產業也簽署合作備忘錄，包括促成雙邊紡織染整供應鏈合作、共同開拓東南亞國家化粧品市場、強化雙邊於智慧無人機之產學合作、台灣輸出電子書暨其售後服務等方案予馬國教育機構及經銷商等。