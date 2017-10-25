華航主辦AAPA年會 第三季獲利超越上季1.5倍

2017-10-25 14:31

〔記者陳宜加／台北報導〕亞太航空公司協會（AAPA）總經理大會今年移師台北，由AAPA與華航共同主辦，亞太地區共16家航空公司來台參加，華航董事長何煖軒表示，華航第3季獲利可望有3字頭，較上一季有一倍半以上成長，11月5日將開董事會提報。

何煖軒表示，今年AAPA大會由華航主辦，亞洲共16家航空公司參加，這個平台可以讓大家溝通協調，也讓世界各地更了解航空產業，亞洲航空產業競爭激烈，若能合作對市場有好處，不光只是一家就能擔綱。

他強調，華航主辦AAPA，希望提高台灣能見度，讓所有人認識台灣的好環境。華航運送能量光靠台灣基地運送客人不多，在台灣之外的開發也做得很好。他也說，主辦AAPA「成功不必在華航」，希望所有業者都能獲利，才是主要目的，台灣無可限量，國內幾家航空公司也攜手合作，聯營已是趨勢，大家能夠互利。

他指出，華航今年營收搶先邁進一大步，第二季淡季都有27億的利潤盈餘，第三季是旺季，旺季一定是超過淡季，但要董事會通過後才能公布，第四季也都不錯，從訂位上可以看到，他對第四季也非常滿意。

AAPA總經理大會開幕式由AAPA總幹事安德魯‧赫德曼（Andrew Herdman）、何煖軒與台灣觀光協會長葉菊蘭代表致詞。AAPA是由亞太地區航空公司組成的區域國際組織，為亞太區最具代表性的民航組織，長期以來為亞太地區航空業者發展發聲，影響全球民航產業。

葉菊蘭表示，台灣觀光協會將更努力推展觀光，讓世界各地的人了解台灣有多美好，協會與AAPA合作就是要創造觀光人次，例如去年台灣出國達1458萬人次，到台灣的有1069萬人次，這些觀光人潮都必須與航空公司有最好的互動，「沒有航空業是不能移動的。」

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