iPhone X玩飢餓行銷？ 蘋果罕見發聲明：趁早來排隊

蘋果官方罕見發聲明，要消費者「趁早來」排隊購買。（法新社資料照）

2017-10-25 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕外界一直有蘋果iPhone X產量遇到瓶頸的消息，日本媒體最近還爆料，iPhone X的產量可能只有預期的一半，就連蘋果官方也罕見發聲明，要消費者「趁早來」排隊購買。

《日本經濟新聞》24日報導，蘋果由於最新的3D臉部感應器模組問題的影響，每個月僅能生產1000萬支iPhone X，且面臨11月3日就要開賣，今年iPhone X的出貨量僅有預期的一半，估計只有2000萬支。

《日本經濟新聞》21日就有報導，因為iPhone X出貨量遇到瓶頸，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）趁著本月23日的台積電30週年慶，特地安排與為iPhone X獨家組裝的鴻海集團董事長郭台銘見面，瞭解生產情況。

蘋果官方在24日罕見發聲明，「iPhone X將在11月3日各地時間上午8時整，在全球超過55個國家或地區的蘋果直營店開賣。店裡將供應iPhone X給來到店內購買的顧客，但我們鼓勵顧客趁早來（arrive early）。」

對於外界傳聞iPhone X的出貨量非常有限，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在接受美國媒體《BuzzFeed》時表示，「讓我們拭目以待吧（We’ll see what happens）。但我們將盡最大努力，盡可能多製造更多手機。」

網友回應，「蘋果竟然開始用飢餓行銷」、「又要排隊，沒有別招了嗎」、「賣不出去，就用這樣的手段」、「飢餓行銷術」。