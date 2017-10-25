工研院IEK：面板景氣高峰落在今年2018也不會太差

2017-10-25 13:44

〔記者陳梅英／台北報導〕群創行動產品中心總處長楊秋蓮今日表示，2017年是面板的大好年，明年預期也不會太差，應該是平穩的一年；工研院產經中心（IEK）經理林澤民表示，今年是面板這一波景氣循環的高峰，明年成長會趨緩，不像今年這麼強勁，若與2016年相比，2018年還是很不錯。

IEK今日發表對2018年面板景氣展望，林澤民指出，根據模型估算，2002年以來到現在，面板大概經過7個景氣循環，最近一波循環，高峰已經在今年出現，明年成長開始趨緩。

其中，中國明年有京東方開出的第一條10.5代線產能即將量產，不過林澤民認為不用太擔心，京東方產能開出到正式放量可能要到2019年，加上明年全球三大區域景氣都還在往上走，大環境有利，面板景氣不會太差。

儘管沒有近憂，但仍有遠慮。林澤民認為，截至目前確定會量產的10.5代線有4條，規劃中的有8-9座，如果這些產能都開出，預期3-5年後產能供過於求壓力將高達2成，屆時面板產業將出現淘汰賽，且是高階（技術）打敗低階、快（智慧製造）打敗慢以及軟（軟性顯示器）吃掉硬。

台灣面板廠近年來積極轉型聚焦在車用、航太與醫療等利基產品，占營收比重已經有5成，算是站穩一隻腳，林澤民認為，接下來看技術、產品創新以及智慧製造上能否再站穩另一隻腳。

楊秋蓮則表示，電視面板價格在今年第二季之後雖然出現鬆動，但台廠優勢在於產能夠大，生產線調配很有彈性，TV價格差的時候就少做一點，多一點產能移到吃緊的中小尺寸，一樣可以維持營收與獲利。

此外，群創今年跨足電視整機市場，往下游多做一點，也可以抵消景氣波動。