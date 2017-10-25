原油以人民幣計價？ 專家稱中國將推人民幣版油元

2017-10-25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕為克服美元壟斷替全球金融市場所帶來的潛在風險問題，有分析師指出，中國既將在未來的兩個月內推出以人民幣計價的原油合約，這對中國的金融發展來說，可謂是邁進一大步。

根據知名金融網站Zero Hedge於24日報導，避險基金GAMA（Graticule Asset Management Asia）經理人亞當（Adam Levinson）在受訪時指出，中國即將在兩個月內推出以人民幣計價的原油合約，此舉除可作為中國企業的避險工具外，還能鼓勵各國在貿易時以人民幣結算，朝「人民幣版油元」的方向持續邁進。

中國與俄羅斯在一個多月前於廈門舉辦的2017年金磚國家峰會（BRICS）上，揭露對原油、人民幣、黃金的最新意圖，這表示未來像中國、俄羅斯、伊朗等大國可能以自家貨幣或人民幣來交易原油，這有助於繞過美國的經濟制裁。

據了解，全世界最大的石油出口國目前已經與進口國直接以人民幣交易，還能透過上海黃金交易所，把這些人民幣轉換成實體黃金。看起來，這些產油國是打算拉高中國的原油市佔率，藉此把人民幣換成稀有但價值被低估的黃金，並捨棄由美國政府任意發行的公債。

專家指出，由於近來像是沙烏地阿拉伯及委內瑞拉等產油國，與美國甚至歐盟的關係緊張，也讓他們積極尋求以美元以外的方式來交易原油，而對中國來說，即便產油商只接受客戶以實體黃金付帳而非人民幣，也完全沒問題，石油、人民幣和黃金所形成的鐵三角對中國是三贏局面，重點是，美元將完全被繞過。