台創新能量強 陳建仁勉創新企業「改變世界」

2017-10-25 13:32

〔記者吳柏緯／台北報導〕副總統陳建仁今天上午出席「創價計畫誓師大會」時指出，創新創業帶動經濟成長，已是國際趨勢，因此許多國家都訂定相關政策扶植新創產業。陳建仁進一步表示，台灣在人才延攬、法規制定等層面都已做足準備，要主動出擊，讓國際看見台灣的創新能量。

為了將學術界中具潛力的創新技術讓外界看見，並進一步發展成具有商業價值的新創企業，科技部與教育部、經濟部共同推出「產學研價值創造計畫」（價創計畫），並於今天上午舉行誓師大會，邀請27組團隊到場展示成品。

科技部部長陳良基表示，過去台灣的科技計畫培育出不少很棒的技術，但是由於不太會行銷，因此這些技術都被留在學校內；甚至有一些技術已經可以商品化，但是研究團隊卻不知道如何去展現產品的價值，以至於錯失機會。

陳良基說明，價創計畫是橫跨科技部、經濟部與教育部的跨部會計畫，當時提出這項計畫的目的，就是希望這些技術不要只停留在學界，而要透過不同領域專家的整合，結合創投並成立創新創業團隊，將好的技術商品化，真正能為社會所用。

陳建仁指出，台灣的新創企業實力與學界的技術能力有目共睹，兩者應相輔相成。他以日前剛獲得多家國際企業共同投資約10億的台灣AI新創公司Appier，於去年延攬台大資工系教授林軒田擔任首席資料科學家為例， 陳建仁表示，這件事證實了學術成果確實具備產業應用的高度潛力。

到場參展的團隊中，包含清大生科系教授楊嘉鈴的團隊，以AI影像進行病理分析，未來可望用於精準醫療市場；交大材料工程系教授張翼的團隊，研發的高頻高功率元件，未來可望進入5G通訊市場。

陳建仁則引述臉書創辦人祖克伯的一席話，「最好的公司不是因為創始人想要成立公司，而是創始人想要改變世界」，鼓勵創新創業團隊不要害怕困難，透過這些創新技術改變台灣、改變世界。