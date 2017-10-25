台北國際創業週11月登場 新創嘉年華送大獎

2017-10-25 13:10

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北國際創業週將於11月登場，台北市產業發展局上午舉行會見記者會，宣布活動將從11月14日舉辦至11月18日，除創業論壇、新創企業謀合會與共同工作空間大會外，一般民眾也可參加預計在花博園區爭豔館舉辦的「台北新創館」嘉年華，屆時將有40組新創團隊展示研發 成果，民眾事前上網報名，可在當天兌換咖啡，悠哉逛攤位，還能憑券參加抽獎，可獲得college bike自行車、EYE Plug 3D相機等獎項。

產業局表示，台北國際創業週預計於11月14日下午，在台北文創大樓6樓舉辦「創業台北 國際接軌」主題論壇，邀請到以色列創投機構Rosario Capital、荷蘭國際加速器LUMO labs、新加坡創業輔導機構ACE、日本創業輔導機構EL等單位的執行長、總監等專家，到場分享各國創新趨勢與機會。

另因新創產業發展蓬勃，在台北市已有至少26間民間育成中心、47間民間共同工作辦公室，為此，11月15日上午，同樣在台北文創大樓6樓，舉辦全球共同工作空間大會，將邀請世界級共同工作空間先驅分享經驗。

一般民眾則可在11月16日至11月18日，在花博園區爭豔館，參觀台北新創館展覽，在這場創新創業嘉年華中，共有40組新創團隊參與測攤，提供新創產品與民眾即時互動體驗。