防洗錢不力遭美盯上 華南銀還曾推掉研討會

2017-10-25 12:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕華南銀行紐約分行因防制洗錢工作不符規定，近日傳出被美國紐約金融服務署（NYDFS）盯上，恐步上兆豐銀後塵受罰，事後有媒體報導稱「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，但據知情人士指出，美方根本沒有如此表示，且早在去年兆豐被罰57億元時，美方就已通知各國銀改善缺失，未料後來華南銀仍改善不及，甚至推掉相關研討會，才會落得這步田地。

行政院洗錢防制辦公室內部知情人士透露，NTDFS在去年兆豐案發生時，就曾要求在當地設有分行的另外6家銀行（5家公股銀行、1家民營銀行）改善缺失，等於各國銀知道這件事情的時間點還遠遠早於金管會，後來金管會獲報後介入了解，各銀行也都積極設法改善，但華南銀的改善作為卻始終不如預期。

今年金管會委由保險犯罪防制中心與台北地檢署辦理防制金融犯罪的研討會，當時國泰金、開發金等民營金控都全力相挺合辦，反而是已被美方警告，且具公股背景、由前金管會副主委吳當傑擔任董事長的華南金卻以「有公益棒球活動」、「太忙了」等理由回覆「不克辦理」，當時就被質疑對於金融監理、金融犯罪等領域態度消極。

該知情人士直言，華南如今被「開刀」，許多業界人士都不意外，業內也早盛傳華南銀此次恐難全身而退。