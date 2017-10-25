工研院：強化台美製造業產業關聯度 提升我出口

IEK呼籲政府加速洽簽「台美經濟合作協議」，協助製造業深化與美國供應鏈連結。（記者王孟倫攝）

2017-10-25 10:51

〔記者王孟倫／台北報導〕工研院產經中心（IEK）今天表示，根據相關調查統計顯示，近年台美製造業產業關聯程度加深，建議政府進行美國產業未來發展趨勢調查及加速洽簽台美經濟合作協議，協助業者深化與美國終端客戶與供應鏈的連結。

IEK最新預估，2018年台灣製造業產值成長率達3.25％。展望未來，IEK指出，根據歐盟「世界產業關聯資料庫」統計，台美製造業產業關聯程度加深，也就是說，美國製造業需求增加，將有效帶動我製造業對美生產供應。

此外，根據「向後關聯係數」分析，2015年美國「汽車零組件業」每百萬元需求增加將帶動我國整體製造業產值上升1萬2542元，此需求拉動效果較2011年增加29.7％，其次為運輸工具及機械設備業。

換言之，美國各製造業對台灣整體製造業的需求拉動效果，皆呈現上升。

IEK強調，有鑑於美國景氣穩健復甦，加以川普政府刻正推動製造業回流與基礎建設，建議政府可從台美產業互動特徵，著手進行美國產業未來發展趨勢調查、加速洽簽台美經濟合作協議等作法，協助業者深化與美國終端客戶與供應鏈的連結。

IEK指出，強化台美製造業產業關聯度，將有助於提升製造業產業出口成長、附加價值及外銷市場的多元發展。