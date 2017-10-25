「還我7天假」開協作會議 勞團怒吼：加班費被砍了

政務委員唐鳳上午10點和勞團代表召開協作會議討論，會前勞團高喊「還我7天假」。（記者李雅雯攝）

2017-10-25 10:55

〔記者李雅雯／台北報導〕勞工團體「工鬥」日前在公共政策網路參與平台上，發起「還我7天假」連署，獲得民眾附議數超過應有門檻，政務委員唐鳳上午10點和勞團代表召開協作會議討論。勞團上午9點許在財政部財政資訊中心前，高喊訴求「還我7天假」、「降低工時」，籲執政黨落實選舉承諾，讓台灣不再是過勞島嶼。

工鬥成員陳姳臻指出，砍掉勞工7天國定假日，就是為了施行「一例一休」，現在「一例一休」卻有修法打算，當初砍掉勞工7天國定假日的基礎已經不在，7天國定假日必須還給勞工，也應還給出勤勞工該得的加班費；且要訂立《國定假日法》，讓國定假日實施高於現行只是施行細則的法律位階，國定假日全國同步，勞工、公務人員都一致放假，訴求行政院該在年底前提出訂立版本。

工鬥成員毛振飛表示，去年的今天是國定假日，未出勤者休假，出勤者可拿加班費，砍掉這天假後，執政黨幫資本家省了數十億元，所有台灣勞工都要知道，「你今天應該有的加班費被砍掉了」，7天國定假日要還給勞工，政府要為縮減工時努力，而非做圖利財團的決策。

華航企業工會秘書長朱梅雪批評，不理解為什麼民進黨一再地打擊勞工，若要做「一例一休」的修法，先把7天假還給勞工。

勞團代表在財政部財政資訊中心前表達訴求後即入內開會。「還我7天假」協作會議由唐鳳視訊主持，預計將在下午3點許結束，全程線上直播。