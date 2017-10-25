工研院：三大因素助製造業 明年產值成長3.25％

2017-10-25 10:36

〔記者王孟倫／台北報導〕工研院產經中心（IEK）今天公布，台灣明年製造業產值預測為18.15兆元，產值成長率達3.25%，連續2年正成長；主要原因包括：全球景氣穩健復甦、國際原物料價格穩定及訂單能見度佳等。

工研院IEK副組長陳志強指出，2017年全球景氣復甦步伐穩健，加以我國對外出口持續昌旺，均有利我國製造業生產表現，預估2017年台灣製造業產值成長率將為4.04%，較上次預測上修0.17個百分點。

展望明年，工研院IEK預估，2018年台灣製造業產值預測為18.15兆元，產值成長率達3.25%。預期2018年台灣整體製造業景氣衰退機率偏低。

為何明年能夠持續成長？陳志強分析，首先，2018年全球景氣可望延續今年成長趨勢，在外部需求穩定，及筆電、平板電腦、液晶電視與智慧手機等主要電子產品應用逐漸發酵的趨勢下，可望挹注我國明年製造業產銷表現。

其次，國際原物料價格波動可望趨緩，跌價因素對產值成長的影響可望減輕。第三，我國半導體、機械設備產品訂單能見度佳，均可望為製造業產銷注入成長動能。

雖然2018年全球經濟成長步伐穩健，不過，陳志強也提醒，主要經濟體的政策不確定性風險猶存，以美中日及歐盟各國等主要經濟體的經濟與政策動態，將影響全球經濟，及牽動我國製造業景氣表現，值得密切關注。