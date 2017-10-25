聯邦銀特別股籌資達標 12月1日上市掛牌交易

2017-10-25 10:24

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行（2838）首度發行甲種特別股，籌資100億元已順利達標，聯邦銀表示，該特別股訂於106年12月1日上市掛牌交易，股票代號2838A，屆時投資人即可於證交所交易買賣。

為充實營運資金、強化財務體質，近年來不少金融業紛紛以發行特別股的方式進行資金籌募，聯邦銀行今年亦首度發行甲種特別股，共計發行2億股，每股定價50元，前5.5年預計配發股息4.8%，自106年10月13日開始公開申購作業以來，即受到投資人的高度關注與青睞。

聯邦銀行表示，此次發行的特別股，除聯邦銀員工及原股東優先參與認購，也提供投資人透過公開申購管道認購。由於近年來聯邦銀獲利穩健、配息穩定，獲得投資人踴躍參與、超額認購，正式宣布籌資100億元的資金到位。

聯邦銀表示，該特別股預計於106年12月1日上市掛牌交易（股票代號為2838A），屆時投資人可於證券市場交易所進行交易買賣，對於長期穩健投資人具有投資價值吸引力，有興趣的民眾可別錯過。

自101年以來，聯邦銀行每年穩定配發股利，近5年來的殖利率均高於4.4%，獲利能力穩健，中華信評亦授予TwA的信用評級。近年來更大力推動數位金融創新服務及發展行動支付業務，是目前國內少數三大國際行動支付Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay一次到位同時上線的銀行。

聯邦銀表示，本次發行特別股計畫籌資的新臺幣100億元資金，屆時將用以擴張公司營運規模及拓展業務長期發展，同時強化該行資本結構，並提昇資本適足率。