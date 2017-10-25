10/25重要財經新聞一覽

2017-10-25 09:10

自由時報財經︰永豐金問題多 顧立雄:何家放手吧！

永豐金控董事會上週五解職被視為「吹哨者」的副總經理王幗英，再度引爆爭議。對此，金管會主委顧立雄昨表達不滿，他直言，「對永豐金案非常關切」，這也是產金不分離的問題，「何家（何壽川家族）要展現應有態度，放手讓專業經理人團隊好好經營永豐金」。

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蘋果日報財經︰顧立雄給利多 銀行可100%持股創投

金管會主委顧立雄上任近2個月，選在昨日端出首項興利措施！顧立雄昨日宣布放寬銀行轉投資創投事業，持股比上限由現行5%放寬到可以百分之百持有，預估可引導千億元資金來支應國內新創產業的發展，預估年底前即可生效。

工商時報財經︰台股6線將同奔萬點

台股今（25）日將站穩萬點第109天、5條移動平均線同登萬點第63天，隨著年線逐步墊高至9,940點，最快可望在11月3日締造台股史上第二次「六線萬點」，再創27年來新紀錄。

中國時報財經︰顧立雄籲永豐金 專業經營

金管會主委顧立雄呼喊永豐餘何家「放開」永豐金。顧立雄昨（24）日公開表示，永豐金「吹哨者」檢舉的對象是大股東，違反關係人交易，金管會正希望藉由永豐金案，導正金融產金不分離的問題，因此，他再次公開呼籲永豐餘何家「放開永豐金」，讓專業經營團隊來治理公司。

經濟日報財經︰內外資齊力做多 拚六線站萬點

外資昨（24）日對台股連12買，追平2月9日以來今年台股最長買超紀錄，櫃買市場則熱度不退，盤中指數走高至最高146.23點、連續三個交易日創近兩年半來新高。

星島日報財經︰數碼貨幣科技競賽 金管出手急起直追

用「一日千里」來形容全球金融科技發展速度，可能都未足描劃出當中的快速。全球金融界目下最熱門的課題，是如何在金融科技中領先對手，不但提升效率、減省成本，加強客戶安全、配合政府防犯罪法規，更可以凸顯銀行的領先地位。因此，引入機械人、區塊鏈、生物認證、聲紋認證都發展得如火如荼。在貨幣發行領域，由各地央行（包括香港金融管理局）研究推行的數碼貨幣，隨時成為我們未來生活的重要部分。本報將分3天，詳細報道這場金融科技藍海大戰，首天將講金管局快將出台研究進程的數碼貨幣！