PChome傳被大舉挖角 股東嗆蝦皮有中資撐腰

來自新加坡的蝦皮購物，2年前以拍賣平台登陸台灣，靠著免手續費、免運費等高額補貼打響名號，就連本土電商龍頭PChome Online網路家庭都難抵抗。（蝦皮拍賣提供）

2017-10-25 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕來自新加坡的蝦皮購物，2年前以拍賣平台登陸台灣，靠著免手續費、免運費等高額補貼打響名號，就連本土電商龍頭PChome Online網路家庭 （簡稱網家）都難抵抗，近期被蝦皮大挖員工和供應商，讓網家股東何飛鵬跳出痛批蝦皮背後有中國騰訊撐腰。

據《鏡週刊》報導，蝦皮的母公司、東南亞最大網路公司SEA集團，20日在紐約證交所（NYSE）掛牌上市，成為第一家在紐約上市的東南亞網路公司。知情人士透露，SEA正是最近備受外界質疑有中資背景的電商新霸主，而旗下的蝦皮最近也動作頻頻，邀請管理供應商的網家PM（產品開發經理）加入，還祭出開店優惠，提供1萬元當作開店行銷金給新供應商，蝦皮大挖牆腳的做法，讓網家董事長詹宏志憂心忡忡。

報導提到，城邦媒體集團首席執行長、網家股東何飛鵬表示，面對中資要靠政府的力量，將中資拒於門外，隔海峽而治，台灣業者方能免於中資的不對等競爭，中國的騰訊和阿里巴巴手中的「零錢」，就能在台灣掀起血雨腥風。何飛鵬說，從蝦皮母公司SEA的大股東是騰訊，利用龐大的資金在台灣打一場無窮無盡的資金消耗戰，呼籲政府該守住台灣最後的電子商務平台。

蝦皮母公司SEA的前身為遊戲代理商Garena，手上擁有10多款網路遊戲，最有名的就是《英雄聯盟LOL》和《傳說對決》。日前律師葉光洲調閱SEA的上市說明書，發現背後真正的大股東是中國騰訊公司，質疑蝦皮拍賣在台登記的3家公司都是人頭，規避經濟部的中資審查。蝦皮購物則發布聲明，強調蝦皮在全球各國設立均合乎當地法律規範，且在台灣歷年均遵守法規。