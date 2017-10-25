市場預期原油庫存將大降 國際油價大漲

2017-10-25 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕油價週二上漲，主要原因為原油、汽油庫存預期量大降，未來供給量恐會大減，導致油價大漲。

雖然API原油庫存週報昨晚發布訊息，指美國上週的原油庫存增加51.9萬桶，不過預期之後將會下降250萬桶，汽油庫存則增加194.1萬桶，但預期之後會下降575.3萬桶。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）的11月價格上漲57美分，漲幅1.10%，收在每桶52.47美元。

倫敦北海布蘭特原油12月價格上漲96美分，漲幅1.67%，收在每桶58.33美元。