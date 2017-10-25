台股盤前》多頭勢力尚未反轉 美股變化將影響市場走勢

昨（24日）台北股市開高但後續買盤追價意願不高下呈現橫盤整理，加權指數收在10743.78點，小漲8.57點，成交量略縮為1107.62億元。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-25 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24日）台北股市開高，但後續買盤追價意願不高下呈現橫盤整理，加權指數收在10743.78點，小漲8.57點，成交量略縮為1107.62億元。

外資連續12個交易日買超，續寫萬點以來連續買超天數新高，三大法人合計買超金額為新台幣24.38億元，外資買超7.61億元，投信賣超2.1億元，自營商買超18.87億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位增加877口，為56330口。

近期台股資金動能無虞且外資續買的情況下，這波多頭勢力尚未出現反轉的跡象，惟近日成交量能無法放大以推升指數上攻，顯見多頭目前暫為觀望態度，只要外資未出現資金大幅匯出的動作，台股此波多頭氣勢暫不會消退；提醒投資人仍須注意全球市場動態，尤其本周是美股的超級財報週，週四、週五將陸續公布科技龍頭股Alphabet、英特爾、亞馬遜及微軟等財報，美股走勢變化造成的波動將影響市場走勢及資金動態變化。

今日觀察重點：

觀察台股技術面，台股本波指數瞬間從9月26日低點10257點上漲以來，直至10月17日盤中見到新高點10798.52點之後，才開始出現橫盤整理，周二台股開高走揚後，盤中高點見10766點，又因10800整數關卡而開始作拉回整理，因屢攻不成，資金則轉進OTC市場，OTC也創新高，漲幅約0.61%。

整體而言，目前上市與上櫃量能仍維持在月均量附近，因此有機會再上攻，而上市因先前漲太多，將持續進行高檔整理，短線壓力仍看10800至10850點附近，因9日KD值已向下交叉來到72與79附近，在整體量能略降溫之下，以拉回0.382倍（約206點）計算，短線只要在10600點附近以上都為強勢整理格局，因本波多頭走勢尚未結束，再加上月線（約10558點）仍走揚中，以目前量能推估，指數極短線操作區間10600至10850點。

專攻網絡匯款平台的比特幣新創公司Abra宣布，B輪募資已完成，由鴻海領投，總金額達1600萬美元（新台幣約4.8億元）。這是鴻海第一次投資比特幣領域的公司，顯示集團看好區塊鏈技術（Block Chain）應用，此將有助於目前檯面上比特幣族群的買氣。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供