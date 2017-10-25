台馬合作牛樟芝研發中心 章計平打氣

2017-10-25 00:30

〔中央社〕駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平今日出席「台商濟眾生物科技與馬來西亞科技部國家生物科技研究所牛樟芝研發中心新聞發布會儀式」，並盼望台馬見能持續互相交流。

駐馬辦事處今日發表聲明說，章計平偕同經濟組組長張明等同仁出席這項活動，出席新聞發布會的其他貴賓還包括馬來西亞科學、工藝及革新部副部長阿布巴卡（Dr. Abu Bakar Mohamad Diah）、濟眾生物科技有限公司董事長徐添順、台灣牛樟芝(馬)有限公司董事長丁重誠博士等。

章計平致詞表示，台灣與馬來西亞雙邊經貿關係十分密切，目前台灣為馬來西亞的第4大投資夥伴，累積投資金額達122億美元，同時也是馬來西亞第8大貿易夥伴，2016年台馬雙邊貿易額達141億美元。

他指出，中華民國政府的新南向政策為台灣對外經貿策略重要的一環，在新南向政策下，台灣政府制定五大旗艦計畫與三大潛力領域。五大旗艦計畫包括：區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、新南向論壇與青年交流平台，及產業創新合作。

三大潛力領域涵括：跨境電商、觀光，及公共工程。而濟眾生物科技與馬來西亞科技部國家生物科技研究所牛樟芝研發中心的設立，呼應新南向政策五大旗艦計畫的「醫衛合作與產業鏈」。

章計平補充，研發中心將許多創新且高標準的經營理念應用在馬來西亞，不僅為消費者提供不間斷的「台馬服務鏈」，也能為本地巿場創造互利共贏的合作模式、建構新型且良善的夥伴關係，將可獲得大馬消費者的信賴與肯定，並協助具體落實「新南向政策」。