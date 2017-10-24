千億資金活水！顧立雄釋利多 銀行可百分百投資創投

2017-10-24 20:01

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄上任後祭出首項利多！他表示，為提升銀行業資金運用效率，除了將創投公司納入「金融相關事業」，並把銀行可投資創投持股比例，從現行5％大幅提高到100％，預估銀行可投資總額達1000億元。

對於這項重大政策，顧立雄今天親上火線說明。顧立雄說，目前銀行的存放比過高，爛頭寸高達10兆元，加上工業銀行陸續退場，為了導引銀行資金進入實體產業，在風險可控制前提，「大幅鬆綁銀行轉投資創投之限制」。

依照銀行法規定，銀行投資「非金融相關事業」，對每一事業的投資持股比率不得超過5%；由於財政部在1998年間函釋，創投事業屬於「非金融相關事業」，因此，銀行對於每一創投事業的投資持股比率只能在5%以下。

顧立雄說明，過去，銀行在未能參與經營管理的情形下，對於投資創投事業多持保留態度；加上財政部該函釋頒布將近20年了，考量國內工業銀行已經陸續退場，商業銀行對於支援產業發展應扮演更積極的角色；加上銀行體系存有餘裕資金，應可多元化資金運用管道，以提升資金運用效益。

金管會表示，這次放寬有三大相關配套措施：

第一、銀行直接投資創投事業的總投資金額不得逾銀行淨值的3％，預估整體銀行可投資總額約1000億元。

第二，比照金控法的規定，銀行及其子公司（創投）對單一非上市櫃公司的持股比重，不得逾15％；換言之，銀行可以百分百轉投資創投，但銀行與創投合計不能持有單一家公司過多股權。

第三，如該銀行集團中僅有創投參與投資，且投資未逾一定金額者，像是五加二產業或文創產業，若沒有達到1億5000萬元，就不受上述15%限制。