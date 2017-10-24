11月地價稅開徵季將至！全台820萬戶地主記得報

2017-10-24 19:33

〔記者吳佳蓉／台北報導〕全台820萬戶地主注意，今年地價稅即將於11月開徵。有別於去年稅額飆漲逾3成，由於今年與地價稅稅基連動的公告地價並未調整，因此，大多數地主繳納稅額應與去年相當。地方稅務局官員預估，隨這2年房價下修，明年公告地價重評調整後，部分縣市地價稅可能下降。

桃園市地方稅務局局長林延平表示，今年地價稅由11月1日起開徵，至11月30日止，統計全國開徵戶數820萬戶，稅額938億，戶數較去年小增1.41%，稅額則微幅減少0.22%。其中可適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地，全台約330萬戶，稅額61億餘元，平均每戶約1848.5元。

地價稅稅基主要為「申報地價」，而「申報地價」又受到各縣市2年一次、參考市價評估出的「公告地價」影響（原先為3年，今年修法縮至2年）；由於去年甫調整過，因此今年不變，明年才會再重估。

林延平解釋，照理說，今年公告地價未調整，地價稅額應該會與去年持平，但實際上開徵金額卻微減，推測可能是因去年稅負大增，引發民眾更加注意自身權益，申請自用優惠者增加有關。另一方面，也可能是因有大建案交屋給個別屋主，使該地地價稅適用稅率將大幅降低導致。

他指出，明年又逢公告地價調整年，各縣市將參考近2年市價水準重估，觀察從房地合一上路以來，房市一路下修，反映市價變化，各地方縣市地價稅可能「有增有減」，包括桃園市在內，部分縣市可能有下降空間；不過，實際情形還是要等到屆時開徵才能確定。

財政部提醒，民眾記得準時繳納地價稅，若逾期忘記申報，在12月2日前繳納，還可免徵滯納金，12月3日後才繳納，則每2日須加徵1%滯納金，超過30日未繳納，將遭強制移送法務部行政執行署執行。