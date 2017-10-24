鼎炫-KY切入商業智能秤藍海 11月將回台掛牌上市

2017-10-24 17:30

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鼎炫-KY（8499）為台商在中國的衡器製造公司，近來成功切入智慧型電子秤市場，公司樂觀預估，隨著中國重視食品安全、展開食品追溯政策，全中國的菜市場會需要電子秤，將打開高達2000億人民幣的潛在商機。而公司規劃11月回台掛牌上市，若此舉成功，將成為全球第2家商用衡器上市公司。

鼎炫-KY旗下有兩大事業，做電子衡器的「台衡」、EMI材料的「隆揚」，各對營收貢獻一半。鼎炫-KY董座傅青炫說，台衡的前身是「台灣衡器工廠機械秤」，其機械秤在1970年代很著名，但在1990年代後期電子秤崛起時沒有跟上潮流升級沒落，1995年叫回傅青炫來接棒，他回來是一看夕陽產業，就把機械式磅秤工廠關掉，父親氣到不跟他說話。1998年時帶著兩個員工到崑山設廠慢慢做起來。另一個EMI材料事業則是2000年時與朋友合夥。

傅青炫說，衡器產業涉及公平交易與商業發展，是利基型行業，但大公司不想做，小公司因為計量法規，產品小量、多樣，門檻高不會想做。目前衡器類產品涉及工業用、商業用、零售用，實驗室用、醫療用、汽車用等。

利基型產品智能秤，可以做到進銷存貨管理系統結合，並且降低人員管理與訓練成本。從面板到零件，多是向台廠進貨。傳統電子秤毛利率30％以上，智能秤40％以上。

傅青炫說，未來有食安追溯、第三方支付和工業4.0應用。公司與海信合作食品安全追溯。也切入順豐快遞供應鏈，讓一件貨要發出時，不用停就知道重量材積、計算運費。

鼎炫-KY的台衡智能秤方面，價格僅有歐系機種的一半，台灣家樂福將引進4～500台；也將已打入俄羅斯第二大連鎖超市Lenta。

鼎炫-KY近3年營收規模都在14.39億元，去（2016）年合併營收14.39億元、稅後淨利3.62億元，EPS 7.82元。2017年上半年營收6.91億元、稅後淨利1.53億元，EPS 3.26元（以股本4.6億計）。將在11月上旬競拍、下旬掛牌，IPO承銷價約96元。