散戶進場 台股日均值創逾5年半新高

2017-10-24 17:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕散戶大軍投入股市！據中央銀行統計，9月台股日平均成交值達1143億元，創2012年3月以來逾5年半新高；央行官員說，散戶進場蠻多的。

央行官員表示，9月散戶占集中市場成交比重為62.6％，若與去年同期50.9％相比，大增超過10個百分點，原因除了當沖因素外，可能跟大戶或中實戶考量稅制因素的預期心理有關，加上全球股市也蠻熱絡的。

央行今天公布9月貨幣總計數M1B、M2年增率分別為4.51％、3.8％，顯示貨幣面的黃金交叉續航；央行官員指出，當前市場資金動能非常OK。